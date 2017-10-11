طالب يتهم سائقا بالتحرش به جنسيا في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

اتهم طالب سائقا بالتحرش به ومحاولة التعدي عليه جنسيًا، اليوم الأربعاء، أثناء استقلاله سيارة أجرة بمدينة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج إخطاراً من "محمد. خ. م " 15 عامًا طالب، ويقيم بناحية الشيخ خليفة دائرة القسم بأنه أثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة بدائرة القسم قام قائدها "م. ال. ع- 37 عاماً" سائق ويقيم دائرة مركز أخميم بملامسة جسده، وطلب منه التوجه معه لشقته لمواقعته جنسيًا فقام بالهرب من السيارة إلا أن المذكور قام بالعدو خلفه محاولاً الإمساك به.

تم ضبط المشكو في حقه، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

تم إخطار مدير أمن سوهاج ، اللواء عمر عبدالعال ، حُرر عن ذلك المحضر رقم 3761 إداري القسم لسنة 2017.