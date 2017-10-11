أخبار عاجلة

مساء الأنوار - توقعات جماهير الأهلي لنتيجة مباراة نهائي أبطال افريقيا ضد الوداد المغربي -
تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

طالب يتهم سائقا بالتحرش به جنسيا في سوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طالب يتهم سائقا بالتحرش به جنسيا في سوهاج

10:12 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

طالب يتهم سائقا بالتحرش به جنسيا في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

اتهم طالب سائقا بالتحرش به ومحاولة التعدي عليه جنسيًا، اليوم الأربعاء، أثناء استقلاله سيارة أجرة بمدينة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج إخطاراً من "محمد. خ. م " 15 عامًا طالب، ويقيم بناحية الشيخ خليفة دائرة القسم بأنه أثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة بدائرة القسم قام قائدها "م. ال. ع- 37 عاماً" سائق ويقيم دائرة مركز أخميم بملامسة جسده، وطلب منه التوجه معه لشقته لمواقعته جنسيًا فقام بالهرب من السيارة إلا أن المذكور قام بالعدو خلفه محاولاً الإمساك به.

تم ضبط المشكو في حقه، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

تم إخطار مدير أمن سوهاج ، اللواء عمر عبدالعال ، حُرر عن ذلك المحضر رقم 3761 إداري القسم لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على عامل بحيازته عملات أثرية في سوهاج

    أخبار

  • تنفيذ 1250 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • شباك صياد في المنيا تنتشل جثمان شاب

    أخبار

  • أثناء التنقيب عن الآثار.. انتشال ثلاث جثث دفنوا أسفل منزل في الفيوم

    أخبار

إعلان

e09b6a7bdd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي

تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا