القبض على عامل بحيازته عملات أثرية في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، القبض على عامل، بحيازته كمية كبيرة من العملات الصفراء، المشتبه في أثريتها بدائرة قسم ثان سوهاج.

ووردت معلومات للواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج أكدتها التحريات السرية التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية مفادها قيام "خلف ضيف الله محمود" 42 عامًا، عامل، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج والمفرج عنه تحت شرط في القضية رقم 3686 لسنة 2013 جنايات قسم طهطا والمقيدة برقم 1133 لسنة 2013 كلي شمال سوهاج "سرقة بالإكراه" اعتبارًا من 12/3/2017 حتي 23/11/2017 بحيازة عملات صفراء اللون مجهولة المصدر ويشتبه أن تكون أثرية.

تم ضبط المتهم بدائرة قسم ثان سوهاج وبحيازته 50 عملة صفراء اللون، وعملة واحدة مقسمة على 4 أجراء مدون عليها ثورة الفاتح العظيمة، و5 قطع بيضاوية الشكل سوداء اللون مدون عليها بعض الكتابات باللغة الهيروغليفية، و7 قطع من الفخار منقوش عليها بعض الرسومات الفرعونية، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتطوير مناقشة المتهم.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3438 إداري القسم لسنة 2017.