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بحجة تأديبه.. مقتل طفل ربطه أباه بالحبال حتى الموت في سوهاج

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مصراوي Masrawy

بحجة تأديبه.. مقتل طفل ربطه أباه بالحبال حتى الموت في سوهاج

09:54 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

بحجة تأديبه.. مقتل طفل ربطه أباه بالحبال حتى الموت في سوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كبل عامل زراعي يقيم بدائرة مركز العسيرات، جنوب محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، ابنه، بالحبال حتى فارق الحياة بحجة تأديبه، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، تقريرًا من مفتش وحدة صحة الأسرة بناحية الرشايدة دائرة مركز العسيرات والمتضمن استدعائه بمنزل "عبدالناصر مقداد أحمد" 55 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بناحية الرشايدة دائرة المركز لتوقيع الكشف على جثة نجله المتوفى "أدهم عبدالناصر مقداد" 11 عامًا، وأفاد تقريره بوجود آثار حبل حول الرقبة واليدين وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ويشتبه في الوفاة جنائيًا.

بالفحص ومناقشة والد المتوفى شفاهة قرر أنه قام بتقييد نجله بحبل لتأديبه وتركه ما أدى إلى وفاته، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وأكدت التحريات السرية التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية صحة الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2131 إداري المركز لسنة 2017.

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