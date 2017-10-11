الرئيس السيسي يصل العاصمة الإدارية تمهيدًا لتدشينها
الرئيس السيسي يصل العاصمة الإدارية تمهيدًا لتدشينها
10:04 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017
كتب - محمود رمزى:
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ تمهيدًا لتدشين المرحلة الأولى منها.
ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي بعض المشروعات السكنية والبنية الأساسية التي تضم الطرق والصرف الصحي.
ويحضر الحفل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، وكبار رجال الدولة.
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