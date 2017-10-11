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الرئيس السيسي يصل العاصمة الإدارية تمهيدًا لتدشينها

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مصراوي Masrawy

الرئيس يصل العاصمة الإدارية تمهيدًا لتدشينها

10:04 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

الرئيس السيسي يصل العاصمة الإدارية تمهيدًا لتدشينها

كتب - محمود رمزى:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ تمهيدًا لتدشين المرحلة الأولى منها.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي بعض المشروعات السكنية والبنية الأساسية التي تضم الطرق والصرف الصحي.

ويحضر الحفل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، وكبار رجال الدولة.

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