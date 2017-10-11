الحكومة الاسبانية تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة سبل وقف استقلال كتالونيا

مدريد- أ ش أ:

عقدت الحكومة الأسبانية اجتماعا طارئا صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة خطواتها المقبلة لوقف إقليم كتالونيا من المضي قدما في إعلان الاستقلال عن أسبانيا.

وذكرت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية أن الحكومة الإسبانية كانت قد أعلنت رفضها لما اعتبرته إعلان استقلال "ضمني" من قبل رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوتجيمون ، بعدما ترك الباب مفتوحا أمام الانفصال لكن بدون إعلانه بشكل صريح عن إسبانيا.

وقال رئيس إقلم كتالونيا - في كلمة ألقاها أمام برلمان الإقليم أمس الثلاثاء - إنه يقبل "تفويض الشعب" لكي تصبح المنطقة "جمهورية مستقلة"، لكنه اقترح تعليق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال لكي يفسح المجال أمام الحوار مع حكومة أسبانيا.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي كلمة أمام البرلمان - في وقت لاحق اليوم - لبحث أزمة الاستفتاء وما يعتزم القيام به بعد ذلك.​