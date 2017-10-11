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الحكومة الاسبانية تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة سبل وقف استقلال كتالونيا

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مصراوي Masrawy

الاسبانية تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة سبل وقف استقلال كتالونيا

10:02 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

الحكومة الاسبانية تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة سبل وقف استقلال كتالونيا

اسبانيا

مدريد- أ ش أ:

عقدت الحكومة الأسبانية اجتماعا طارئا صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة خطواتها المقبلة لوقف إقليم كتالونيا من المضي قدما في إعلان الاستقلال عن أسبانيا.

وذكرت "أيه بي سي" الأمريكية أن الحكومة الإسبانية كانت قد أعلنت رفضها لما اعتبرته إعلان استقلال "ضمني" من قبل رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوتجيمون ، بعدما ترك الباب مفتوحا أمام الانفصال لكن بدون إعلانه بشكل صريح عن إسبانيا.

وقال رئيس إقلم كتالونيا - في كلمة ألقاها أمام برلمان الإقليم أمس الثلاثاء - إنه يقبل "تفويض الشعب" لكي تصبح المنطقة "جمهورية مستقلة"، لكنه اقترح تعليق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال لكي يفسح المجال أمام الحوار مع حكومة أسبانيا.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي كلمة أمام البرلمان - في وقت لاحق اليوم - لبحث أزمة الاستفتاء وما يعتزم القيام به بعد ذلك.​

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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