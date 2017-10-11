حركة المرور: كثافات بالثورة وصلاح سالم وكوبري أكتوبر وفيصل

كتب - فتحي سليمان:

شهدت حركة السير صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة على بعض محاور وطرق القاهرة والجيزة، وبعض مناطق تجمعات المدارس والمصالح الحكومية.

وفِي القاهرة ظهرت كثافات متحركة بشارع صلاح سالم ومنزل الثورة وكوبري أكتوبر عند الوصلة المعلقة.

كما شهد كوبري 15 مايو وكوبري عباس للقادمين من الجيزة كثافات مرورية بسبب تباطؤ حركة السيارات وتوجه الموظفين لاماكن عملهم.

وظهرت كثافات بشارع العروبة وأمام وزارة المالية وشارع قصر العيني وكورنيش النيل من معهد الأورام وحتى كوبري الملك الصالح نتيجة أعمال الرصف المتواجدة هناك.