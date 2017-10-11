جلسة مغلقة في البرلمان الإيراني حول استفتاء كردستان
جلسة مغلقة في البرلمان الإيراني حول استفتاء كردستان
09:51 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017
ارشيفية
طهران (د ب أ)
يعقد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) اليوم الأربعاء جلسة مغلقة حول الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان بشمال العراق بشأن الانفصال، وذلك بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن ظريف سيقدم تقريرا للمجلس حول آخر التطورات في الإقليم.
تجدر الإشارة إلى أن إيران، التي توجد بها أقلية كردية، تعارض الاستفتاء وانفصال الإقليم، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب العراقي.
وكانت إيران قد أجرت مناورات عسكرية بالقرب من حدودها مع الإقليم خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع قوات عراقية.
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