ماي ترفض الكشف عن خيارها في حال إجراء استفتاء جديد

لندن – (أ ف ب):

رفضت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الكشف في مقابلة إذاعية الثلاثاء عما سيكون عليه خيارها في حال إجراء استفتاء جديد حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي ردا على سؤال لإذاعة "إل بي سي" حول ما سيكون عليه صوتها في حل تنظيم استفتاء جديد "لا أجيب على أسئلة افتراضية".

وأكدت ماي التي تخوض حاليا مفاوضات حول بريكست أنه كان لديها "أسبابا جيدة" لتأييد البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 2016 عندما كانت وزيرة للداخلية، لكنها شددت على أن الظروف تغيرت في تلك الأثناء.

وتابعت "تطلبون مني أن أقول عما سأصوت عليه لو أجري الاستفتاء الآن لكن الإطار مختلف سواء على الصعيد الدولي أو الاقتصادي".

ومضت تقول "أنا صادقة وصريحة معكم، وفي ما يتعلق بالمرة الأخيرة استعرضت كل المسائل قبل أن أتوصل الى قرار وسأقوم بالأمر نفسه هذه المرة لكننا لن نجري استفتاء جديدا".

وتأتي المقابلة في وقت تخوض بريطانيا هذا الأسبوع مفاوضات حاسمة في بروكسل حول شروط خروجها من التكتل. وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات دون مشاكل بعض ظهر الاثنين رغم تصريحات عدد من الدول الاعضاء حول عدم تحقيق أي تقدم لافت. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي الخميس.

تمر ماي حاليا بأزمة قيادة في بلادها بعد أن أعربت مجموعة من 30 نائبا من حزبها في 6 أكتوبر الحالي عن الرغبة في استقالتها.

كما أن ماي باتت في موقع ضعيف بعد الانتخابات التشريعية والمؤتمر الأخير لحزبها المحافظ.