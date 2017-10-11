مقتل 13 سجينا على الأقل في تمرد داخل سجن في المكسيك

مكسيكو – (أ ف ب):

قتل 13 سجينا على الأقل الثلاثاء داخل سجن في شمال المكسيك إثر حركة تمرد وأعمال عنف على ما يبدو بين سجناء، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.

وقع الحادث في سجن كاديريتا في ولاية نويفو ليون (شمال) حيث أدى عراك بين مجموعتين متنافستين من السجناء الى مقتل 49 شخصا في سجن آخر العام الماضي.

أعلن المتحدث باسم الأمن في سجن نويفو ليون في مؤتمر صحفي أن أعمال العنف الثلاثاء أوقعت 13 قتيلا كلهم من السجناء وان التحقيق جار حول الموضوع.

بدأت المواجهات عند الفجر قبل ان تسيطر عليها قوات الأمن لكنها استؤنفت خلال الصباح عندما أضرمت مجموعة من السجناء حريقا كان بالامكان رؤيته من على بعد عدة كيلومترات.

وأفاد مصدر في الشرطة رفض الكشف عن هويته بأن اثنين من الضحايا قتلا بالسلاح الأبيض بينما أصيب حارسان بجروح.

وكانت قوات الأمن تدخلت في نوفمبر في السجن الواقع على مشارف مونتيري ثالث مدن البلاد.

وغالبا ما تشهد السجون المكتظة في المكسيك عمليات فرارا وأعمال تمرد وقتل بسبب المنافسات بين عصابات إجرامية.