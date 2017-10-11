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وزير التربية والتعليم يغادر إلى ألمانيا

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مصراوي Masrawy

وزير التربية والتعليم يغادر إلى ألمانيا

09:49 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

وزير التربية والتعليم يغادر إلى ألمانيا

وزير التربية والتعليم

كتب- طه عبيد 

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، متجها إلى ألمانيا في زيارة هناك لإجراء عدة لقاءات في إطار خطة تطوير التعليم الفني والمهني بالتعاون مع ألمانيا.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير التربية والتعليم من استراحة كبار الزوار، على الطائرة المصرية المتجهة إلى فرانكفورت.​

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