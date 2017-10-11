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البابا تواضروس يغادر إلى ألمانيا

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مصراوي Masrawy

البابا تواضروس يغادر إلى ألمانيا

09:46 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

البابا تواضروس يغادر إلى ألمانيا

البابا تواضروس

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متجها إلى ألمانيا ليلقى محاضرة فى الكنيسة الألمانية، بحضور بطاركة الشرق، على أن يبدأ بعدها زيارة رعوية لكنائس القبطية فى ألمانيا.

صرحت مصادر أمنية بالمطار تم انهاء اجراءات سفر البابا تواضروس والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار بالمطار، على الطائرة المصرية المتجهة إلى فرانكفورت. 

ومن المقرر أن يدشن البابا خلال الزيارة الكنيسة القبطية بدوسردولف بولاية شمال الراين، ويزور الدير القبطى هناك، ويلتقى كهنة الكنائس المصرية فى الايبراشيتين الذين يتولى الإشراف عليهما الأنبا دميان والأنبا ميشائيل، كما يلتقى البابا شخصيات عامة وسياسية ألمانية.

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