وزيرا المالية والاستثمار يشاركان باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في أمريكا

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، متوجهين بوفد رفيع المستوى إلى واشنطن في زيارة هناك تستغرق عدة أيام، للمشاركة فى فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

يجرى الوفد المصرى سلسلة مكثفة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات خلال الفعاليات، لبحث آخر التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والاتفاق على أجندة زيارة وفد الصندوق إلى القاهرة نهاية أكتوبر الحالى، لمراجعة ما تحقق من إصلاحات ونتائج ايجابية، كما ستتم مناقشة سبل تعزيز الدعم الفنى لمصر ولوزارة المالية خلال الفترة المقبلة.

كما يلتقى الوفد مع مسئولى البنك الدولى للتباحث حول سبل دعم برامج الإصلاح الاقتصادى بمصر، وإطلاعهم على آخر التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، كما سيناقش الوفد المصرى خلال اللقاءات مع مسئولى البنك الدولى ومؤسسات التمويل الدولية محفظة التعاون للبرامج والمشروعات، التي يتم تمويلها بإجمالى 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي لمشروعات تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، اضافة إلى مشروعات جديدة للشباب والمرأة ودعم مبادرة "فكرتك شركتك" عبر مؤسسة التمويل الدولية.