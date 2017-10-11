تعرض للنصب من مستأجر فيلته وزوجته مذيعة شهيرة.. 12 معلومة عن أحمد صفوت

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يدين بالفضل للفنان الراحل نور الشريف، الذي قدمه في أهم أدواره للجمهور في مسلسل "الدالي"، وكان ذلك المسلسل بمثابة انطلاقة فنية قوية لجيل كامل من النجوم، مثل حسن الرداد، وعمرو يوسف، ودينا فؤاد، وإيناس كامل، والخامس هو نجم أثبت موهبته في السينما والتليفزيون معا، يمتلك صفات "الجان"، ويجيد تقديم أدوار الشر وأحيانا الكوميديا والتراجيديا.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 12 معلومة عن الفنان الشاب أحمد صفوت.

1- ولد في قرية "مرصفة" بمدينه بنها بمحافظة القليوبية، في 11 أكتوبر 1977.

2- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، عام 1999.

3- بدأ حياته الفنية بأدوار صغيرة في عدة مسلسلات، منها: "الحسن البصري، رجل الأقدار، أوراق مصرية، سيف اليقين، الإمام المراغي 2".

4- حصل على فرصة أكبر في مسلسل "سكة الهلالي"، عام 2006، مع الفنان يحيى الفخراني، ومنة شلبي.

5- الانطلاقة الحقيقية له جاءت في عام 2007 بمشاركته ضمن مجموعة من النجوم الصاعدين في مسلسل "الدالي"، عام 2007، مع الراحل نور الشريف وسوسن بدر، حيث قدم شخصية "خالد"، وحقق المسلسل نجاحا واسعا.

6- حصل على جائزة "أفضل وجه جديد" من مهرجان الإعلامي العربي عن دوره في مسلسل "الدالي".

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7- الظهور السينمائي الأول له كان من خلال فيلم "شباب في الممنوع"، ولكنه لم يحقق نجاحا يذكر، مما دفعه لمواصلة العمل بالتليفزيون.

8- شارك بعد مسلسل "الدالي" في عدد من الأعمال التليفزيونية الناجحة بمساحة أدوار أكبر، ومن بين تلك المسلسلات كانت: "أفراح إبليس، ليالي، ناصر، الريان، كيد النسا، فرح العمدة، فرعون، الصياد".

9- أول بطولة تليفزيونية مطلقة له كانت عام 2013 من خلال مسلسل "فض اشتباك"، ولكنه لم يصمد كنجم أول فعاد مرة أخرى للبطولات الجماعية.

10- شارك مع الفنان أحمد عز في فيلم "الخلية"، الذي حقق إيرادات عالية، إذ قدم دور ضابط عمليات خاصة، وحظي بمدح النقاد والجمهور.

11- تزوج في عام 2009 من ياسمين هنداوي، المذيعة في قناة "art".

12- تعرض في عام 2014 لعملية نصب على يد شخص انتحل صفة طبيب نفسي، واستأجر فيلته، ومن ثم استغل مقر الفيلا الكائنة بمنطقة الهرم، في استضافة بعض المرضي النفسيين وأخذ منهم أموالا بزعم علاجهم، وقد أحيلت الواقعة للنيابة.