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تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:30 صباحاً
حول العالم في 24 ساعة
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:30 صباحاً
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:25 صباحاً
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:25 صباحاً
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:20 صباحاً
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:19 صباحاً
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:07 صباحاً
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:00 صباحاً
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:00 صباحاً
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:00 صباحاً
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8 الصبح - السفير / محمد حجازي ... فرصة مشيرة خطاب في الفوز عالية إذا تجاوزت المرشح الفرنسي
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DMC
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 09:45 صباحاً
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