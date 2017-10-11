جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعلن الإطاحة بخلية تابعة لحزب التحرير الإسلامي في القرم

موسكو- أ ش أ:

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم -الأربعاء- إن وكالات إنفاذ القانون الروسية أطاحت بخلية تابعة لحزب التحرير الإسلامي المحظور قانونا في القرم.

ونقلت وكالة أنباء "تاس " الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية عن الجهاز قوله "جرى الإطاحة بخلية (باخشيساراي) التابعة لحزب التحرير الإسلامي الإرهابي المحظور قانونا في روسيا بالقرم".

ولم يكشف الجهاز عن مزيد من التفاصيل غير أنه ذكر أن مسئولي إنفاذ القانون يقومون بعدد من التحقيقات الخاصة في المسألة.

يُشار إلى أن حزب التحرير الإسلامي تأسس عام 1953 بهدف الإطاحة بجميع الحكومات غير الإسلامية وإعادة المسلمين إلى "الطريق الإسلامي الصحيح للحياة "حسب تفسيره.

وحظرت المحكمة الروسية العليا الحزب في عام 2003 وصنفته "منظمة إرهابية".

وفي أبريل 2016 قالت ناتاليا بوكلونسكايا المدعية العامة للقرم أنذاك والعضو الحالي بمجلس دوما الدولة الروسي إن حزب التحرير الاسلامي ينشط في القرم منذ عدة سنوات.

ولم يكن الحزب مصنفا كمنظمة إرهابية عندما كانت القرم جزءا من أوكرانيا أي قبل ضم روسيا للقرم في عام 2014. ​