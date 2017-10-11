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عبد العال يترأس وفد النواب في زيارة إلى روسيا

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مصراوي Masrawy

عبد العال يترأس وفد النواب في زيارة إلى

09:01 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

عبد العال يترأس وفد النواب في زيارة إلى روسيا

علي عبد العال

كتب - طه عبيد:
غادر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، وذلك في زيارة تستغرق عدة أيام؛ للمشاركة فى فعاليات اجتماع الدورة الـ 137 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تبدأ في مدينة سانت بطرسبرج الروسية السبت المقبل.

صرحت بذلك مصادر أمنية في المطار، أضافت أن عبد العال والوفد المرافق سيتجه على متن الطائرة الألمانية إلى فرانكفورت ومنها إلى روسيا.

وتتناول فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي مناقشة "تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان وبين الأعراق"، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، وأبرزها انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

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