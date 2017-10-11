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بالصور.. الجليد يغير ملامح أماكن حول العالم

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الجليد يغير ملامح أماكن حول العالم

08:30 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. طلاب يابانيون يحتفلون بتحويل قش الأرز لحيوانات عملاقة

الألبوم التالى

بالصور.. طلاب يابانيون يحتفلون بتحويل قش الأرز لحيوانات عملاقة

كتب - هشام عواض:

نشر موقع "boredpanda"، المختص بالترفية، مجموعة صور منوعة تظهر قدرة الجليد على تغيير ملامح الأماكن العديدة حول العالم بشكل كبير.

وتراوحت الصور ما بين جسور ومنارات وقرى قديمة، ومعابد، ننقل أبرزها.

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مصراوي Masrawy

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