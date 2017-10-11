الشناوي: أنا الأجدر بحراسة مرمى المنتخب في المونديال (فيديو)

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قال أحمد الشناوي، حارس المنتخب الوطني، إنه يعتبر نفسه الأجدر بحراسة مرمى الفراعنة في كأس العالم بروسيا 2018، مشيرًا إلى أن هناك منافسة قوية مع عصام الحضري، وشريف إكرامي، والاختيار في النهاية للمدير الفني.

وأضاف «الشناوي»، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أن فوز منتخب مصر أهم من المشاركة أساسيًا في المباريات، مؤكدًا أنه إذا رحل عن الزمالك فسيكون ذلك للاحتراف الخارجي فقط.

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وأوضح الحارس الدولي، أن إصابته في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، تعتبر اللحظة الأصعب في مسيرته، مؤكدًا أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، يعد واحدُا من أفضل المدربين في تاريخ مصر مع محمود الجوهري وحسن شحاتة.