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الشناوي: أنا الأجدر بحراسة مرمى المنتخب في المونديال (فيديو)

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الشناوي: أنا الأجدر بحراسة مرمى المنتخب في المونديال (فيديو) الشناوي: أنا الأجدر بحراسة مرمى المنتخب في المونديال (فيديو)

التحرير

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قال أحمد الشناوي، حارس الوطني، إنه يعتبر نفسه الأجدر بحراسة مرمى الفراعنة في بروسيا 2018، مشيرًا إلى أن هناك منافسة قوية مع عصام الحضري، وشريف إكرامي، والاختيار في النهاية للمدير الفني.

وأضاف «الشناوي»، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة « sports»، أن فوز منتخب أهم من المشاركة أساسيًا في المباريات، مؤكدًا أنه إذا رحل عن فسيكون ذلك للاحتراف الخارجي فقط.

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وأوضح الحارس الدولي، أن إصابته في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، تعتبر اللحظة الأصعب في مسيرته، مؤكدًا أن الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للفراعنة، يعد واحدُا من أفضل المدربين في تاريخ مصر مع محمود الجوهري وحسن شحاتة.

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التحرير

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