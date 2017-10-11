الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، أن يستمر الطقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

وسط الدلتا 19 28

الإسكندرية 21 26

بلطيم 21 26

مرسى مطروح 21 26

السلوم 15 24

سيوة 15 27

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

العريش 17 28

رفح 16 27

الإسماعيلية 19 28

السويس 20 29

رأس سدر 19 31

نخل 14 26

نويبع 23 28

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طابا 17 27

سانت كاترين 14 28

الطور 21 30

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 21 32

مرسى علم 23 32

الفيوم 18 28

بنى سويف 18 28

المنيا 18 29

أسيوط 17 29

سوهاج 19 30

قنا 20 32

الأقصر 20 34

أسوان 21 34

أبوسمبل 22 32

الوادى الجديد 19 30

شلاتين 22 33

أبو رماد 24 32

رأس حدربة 26 31

حلايب 25 30