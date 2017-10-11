البدوي: «فيسبوك» لعنة هذا الزمان.. وسأظل كبير «العائلة الوفدية»

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قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يعتبر لعنة هذا الزمان، وأن منشورات أعضاء الحزب عنه كنت سببًا في خلق صراعًا داخليًا.

وأضاف البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»: «أتمنى أن تنتهي انتخابات رئيس الحزب دون حدوث أزمات أكبر، والاتفاق على شخص يتولى الأمور الحزبية»، نافيًا ترشحه للانتخابات الحزبية المقبلة، قائلًا:«أنا مليش انتخابات ولو ليا ما كنش هيكون فيه انتخابات».

واستكمل: «سيتم استطلاع الرأي بين كبار حزب الوفد حول مَن يرغب فى الترشح، وأرحب بمن لديه الرغبة، ولم أنسق تربيطات مع أي وفدي خلال فترة رئاستي للحزب، ولم أملي أو أجبر أحدًا على اعتناق ما أقوله».

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وتابع البدوي: «بعض الوفديين كانوا يطالبونني بتغير لائحة الحزب وتعديل المدة الرئاسية له، وجمعوا توقيعات من أجل ذلك، ولكن لن أوافق على هذا، ولن أرشح نفسي في الانتخابات المقبلة حتى وإن غيرت اللائحة، وسأظل كبير العائلة الوفدية».