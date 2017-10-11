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"القرع والبطاطا".. أطعمة خريفية تمنح شعرك الصحة والجمال

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مصراوي Masrawy

"القرع والبطاطا".. أطعمة خريفية تمنح شعرك الصحة والجمال

08:04 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

"القرع والبطاطا".. أطعمة خريفية تمنح شعرك الصحة و

كتب - هشام عواض:

ذكرت مجلة "Elle" الفرنسية، المختصة بالموضة والجمال، أن فصل الخريف موسم لأنواع من الأطعمة التي تمدك بالفيتامينات الضرورية، للحفاظ على صحة وجمال بشرتك، إليك 4 أطعمة منها:

- القرع
يتميز القرع بغناه بفيتاميني A وC، وكذلك بمضادات الأكسدة التي تقاوم شيخوخة بشرتك. كما أنه مصدر للألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى البيتاكاروتين والبوتاسيوم. يمكنك إضافة القرع في صنع الحلويات.

- التوت البري
يحتوي التوت البري على العديد من العناصر الغذائية الأساسية لبشرة صحية ونضرة. فهو غني بنسبة كبيرة من الفيتامينات E، C، وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية لحيوية ونضارة البشرة. ويمكنك أيضاً استخدام خلطات التوت البري كأقنعة للعناية بالبشرة، لأنك ستنعمين من خلالها ببشرة ناعمة وأكثر شبابًا.

- التفاح
يعتبر من الفواكه الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، ويحمل في تركيبته الفيتامين C. ما يساهم بتغذية البشرة، ترطيبها، تنعيمها وتجديدها. كما يعمل التفاح على رفع مستوى إنتاج الكولاجين والإيلاستين، لتتخلّصي من التجاعيد وتتمتّعي ببشرة شابة ونضرة.

- البطاطا
تُعد هذه الثمرة من الأطعمة الغنية بمادة البيتا كاروتين، وتمنع الضرر من حروق الشمس للواتي لديهنّ حساسية من أشعتها. كما أن لهذه الثمرة فوائد كبيرة على البشرة، فهي غنية بفيتامين (ج) لزيادة إنتاج الكولاجين كما توفر السيلينيوم للحفاظ على مرونة الجلد.

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مصراوي Masrawy

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