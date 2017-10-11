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وزير الرياضة: انتخابات الأهلي ستجرى بإشراف قضائي.. ولا خلافات مع طاهر

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وزير الرياضة: انتخابات الأهلي ستجرى بإشراف قضائي.. ولا خلافات مع طاهر وزير الرياضة: انتخابات الأهلي ستجرى بإشراف قضائي.. ولا خلافات مع طاهر

التحرير

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أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن انتخابات النادي الأهلي، ستقام يوم 30 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن النادي من حقه اللجوء للقانون ضد اللائحة الاسترشادية.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، أن انتخابات القلعة الحمراء، ستقام في مقر النادي بالجزيرة فقط، بإشراف قضائي كامل، دون تدخل من الدولة.

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ونفى «الوزير»، وجود أي خلاف بينه وبيه المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن البعض يحاول إثارة الأمور بين الوزارة والنادي الأحمر.

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التحرير

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