رفعت قمصان: «الوطنية للانتخابات» مستقلة.. وتشكيلها وفقًا للدستور

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قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، الثلاثاء، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، أضاف لبنة جديدة لصرح الديمقراطية في مصر، مشيرًا إلى أن الديمقراطيات الحديثة تتميز بوجود مفوضية أو هيئة عليا للانتخابات ذات مواصفات عالمية معروفة على المستوى الدولي والمواثيق الخاصة بالإصلاح الديمقراطي.

وأضاف قمصان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أن الهيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة، ولها موازنة مستقلة، ولا تخضع قراراتها لأي رقابة سوى رقابة القضاء المصري فقط، وهو ما يضمن نزاهة الانتخابات، مؤكدًا أن تشكيلها تنفيذًا للنص الدستوري، فيما سيشكل مجلس هيئة الانتخابات من ممثلين للهيئات القضائية الخمسة الموجودة في مصر.

وأشار مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة لإدارة أي انتخابات عامة أو تكميلية تتم اعتبارًا من اليوم.

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وأصدر السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 503 لسنة 2017، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية الانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد، نائب رئيس محكمة النقض والتي ستتولى مسئولية انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات.