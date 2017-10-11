أخبار عاجلة

تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رفعت قمصان: «الوطنية للانتخابات» مستقلة.. وتشكيلها وفقًا للدستور

Google+ Print
رفعت قمصان: «الوطنية للانتخابات» مستقلة.. وتشكيلها وفقًا للدستور رفعت قمصان: «الوطنية للانتخابات» مستقلة.. وتشكيلها وفقًا للدستور

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، الثلاثاء، إن قرار الرئيس عبد الفتاح ، بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، أضاف لبنة جديدة لصرح الديمقراطية في ، مشيرًا إلى أن الديمقراطيات الحديثة تتميز بوجود مفوضية أو هيئة عليا للانتخابات ذات مواصفات عالمية معروفة على المستوى الدولي والمواثيق الخاصة بالإصلاح الديمقراطي.

وأضاف قمصان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أن الهيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة، ولها موازنة مستقلة، ولا تخضع قراراتها لأي رقابة سوى رقابة القضاء المصري فقط، وهو ما يضمن نزاهة الانتخابات، مؤكدًا أن تشكيلها تنفيذًا للنص الدستوري، فيما سيشكل مجلس هيئة الانتخابات من ممثلين للهيئات القضائية الخمسة الموجودة في مصر.

وأشار مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة لإدارة أي انتخابات عامة أو تكميلية تتم اعتبارًا من اليوم.

شاهد أيضا

وأصدر السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 503 لسنة 2017، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية الانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد، نائب رئيس محكمة النقض والتي ستتولى مسئولية انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة