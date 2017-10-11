الجبالي: الاختلاف مع السيسي ليس خروجًا عن الصف الوطني (فيديو)

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انتقدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، أداء البرلمان الحالي، بقولها: «البرلمان الحالي انتقالي، أدى دورًا في هذه المرحلة ولكنه ليس برلمانًا مثاليًا، وليس هو البرلمان الذي ينقل مصر على المستوى السياسي إلى مرحلة أكثر نضجًا من الجمهورتين الأولى والثانية».

وقالت الجبالي، خلال لقائه مع الإعلامي خالد صلاح، في برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»: «ليس كل اختلاف سواء مع الحكومة أو البرلمان أو رئيس الجمهورية، يعد خروجًا عن الصف الوطني الذي يؤمن الدولة.. فالمشهد السياسي يقلقني، فهو لم يتطور بشكل يليق بموجتين ثوريتين».

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وأكدت أنها متوافقة مع سياسة الرئيس الحالي في تثبيت أركان الدولة المصرية بعد رحيل جماعة الإخوان من الحكم.