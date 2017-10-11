جمال عبد الحميد: «المليون ونصف جنيه» أقل مما يستحق لاعبي المنتخب (فيديو)

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قال جمال عبد الحميد، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن مكافآة المليون ونصف جنيه، أقل مما يستحقه لاعبي المنتخب الوطني، بعد التأهل لكأس العالم بروسيا 2018.

وأضاف «عبد الحميد»، في تصريحاته لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن الفرحة التي شعر بها الشعب المصري بسبب تأهل المنتخب للمونديال بعد غياب 28 عامًا، تجعل اللاعبين يستحقون أكثر من ذلك.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن صرف مكافأة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه، لكل أعضاء المنتخب الوطني، عقب النجاح في التأهل إلى كأس العالم، بعد الفوز على منتخب الكونغو يوم الأحد الماضي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.