السيد البدوي: تنازلي عن «الحياة» لم يكن بسبب ضغوط سياسية (فيديو)

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قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن المساهمين في إنشاء قناة «الحياة»، طالبوا بالتخلي عنه نتيجة الخسائر التي منيت بها القناة مؤخرًا.

وأضاف البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»: «القناة على مدار 10 سنوات مضت كانت تتربع على عرش القنوات الفضائية، ولكن الظروف شاءت أن تنتقل ملكيتها لآخرين، وأتمنى أن تظل على نفس السياسة التي كانت عليها».

ونفى رئيس حزب الوفد، تعرضه لضغوط سياسية من أجل التخلي عن القناة، موضحًا: «لو كنت شعرت أن هناك ضغوطًا سياسية للتخلي عن قناة "الحياة"، ما كنت تنازلت عنها، فمشاكل القناة أصبحت أكثر مما يحتمل».

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وتابع: «الإنفاق في القنوات الفضائية أصبح شبة جنوني، وأسعار المواد المذاعة تخطت الحدود، ولذلك كان يجب أن يتوقف المشروع، وخاصة بعدما تعثرنا مع أكثر من وكيل إعلاني».