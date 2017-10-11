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اليوم.. محاكمة "العزبي" بتهمة ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص

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مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة "العزبي" بتهمة ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص

03:00 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

العزبي

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح أول مدينة نصر، اليوم الأربعاء، محاكمة أحمد العزبي صاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة ورئيس غرفة صناعة الدواء بتهمة ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص بعد شطبه من سجلات النقابة.

وكشفت التحقيقات أن أحمد العزبي وفقًا لشهادة رسمية من نقابة الصيادلة قد تم شطبه من سجلات وجداول نقابة الصيادلة وفقًا لأحكام نهائية باتة ولا يحق له ممارسة مهنة الصيدلة منذ تاريخ 17 يناير الماضي وفقًا للمادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنص على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة.

وطالب المدعيان بالحق المدني في القضية وهما المحامي صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، المهتمان بشئون الدواء، بتوقيع أقصى العقوبة على العزبي، وذكرا أنه عوضًا عن جرائم مزاولة مهنة الصيدلة بلا ترخيص فإن محاكم جنح العجوزة أصدرت أحكامًا نهائية وباتة تُفيد قيام صيدلياته بممارسة الغش والتدليس وبيع الأدوية المهربة.

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