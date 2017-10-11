أخبار عاجلة

تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ننشر صورة سكرتير نائب محافظ الجيزة المتهم بقضية رشوة جنسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر صورة سكرتير نائب محافظ الجيزة المتهم بقضية رشوة جنسية

02:39 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

ننشر صورة سكرتير نائب محافظ الجيزة المتهم بقضية رشوة جنسية

صورة المتهم

كتب - محمد شعبان:
تباشر أجهزة الأمن برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، التحقيق مع سكرتير نائب محافظ الجيزة لاتهامه بقضية رشوة جنسية.
البداية كانت مع بلاغ تقدمت به سيدة تدعى "إلهام"، تتهم "هيثم م." بسكرتير نائب محافظة الجيزة، بأنه طلب منها رشوة جنسية؛ مقابل استصدار قرارا بإزالة المباني المقامة على قطعة أرض متنازع عليها قضائيا بينها وأشقاء زوجها بطريق أسيوط الزراعي بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.
أمر اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أكدت تحرياته صحة البلاغ، وأن المتهم اعتاد طلب ذلك من السيدات اللاتي يترددن على ديوان المحافظة.
تم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل كافة اللقاءات والأحاديث، وبالعرض على نيابة العمرانية أمرت بضبط وإحضار المتهم.
وأمس الثلاثاء، طلب المتهم من مقدمة البلاغ لقاءها بمكتبه لاطلاعها على الأوراق الخاصة بها، وأثناء تواجدهما سوياً، طلب منها التوجه إلى شقة بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور لمعاشرتها جنسياً، وتم ضبطه عقب تصويره وتسجيل المحادثة.

وبمواجهته، أقر بصحة التحريات، واعترف بارتكاب ما هو منسوب إليه بموجب التسجيلات، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد 6 أشهر.. أب يعثر على ابنته المتغيبة في الشقة المواجهة: "بيعاملني

    أخبار

  • استعدادا للعيد.. أمن الجيزة يشن حملة لإزالة اشغالات بـ 5 مناطق

    أخبار

  • إخماد حريق بأتوبيس أعلى محور 26 يوليو

    أخبار

  • حل لغز العثور على جثة في حالة تعفن داخل شقة ببولاق الدكرور

    أخبار

إعلان

ae310d1200.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة