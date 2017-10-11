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"الجنايات" تستكمل محاكمة المتهمين بـ"رشوة إيجوث"

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مصراوي Masrawy

"الجنايات" تستكمل محاكمة المتهمين بـ"رشوة إيجوث"

02:00 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، مُحاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "رشوة إيجوث".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد، وأمانة سر محمد علاء الدين حمزة.

والمتهمون فى القضية هم كل من: ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، وأحمد عبد الفتاح حنتيره (مالك شركة الكنانة للمقاولات)، ولورانس داود يوسف (مالكة شركة برفكت)، وصلاح محمد صفوت القاضي (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر)، وبدوي عبد الحميد يوسف (الوسيط في تقديم الرشاوى).

كان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال الشهر الماضي المتهمين إلى محكمة الجنايات، وجميعهم محبوسون احتياطيًا، في ختام التحقيقات التي أجريت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفًا عموميًا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق-إيجوث" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته، في حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي.

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