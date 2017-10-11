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إصابة 4 من لاعبي "دمنهور لكرة الصالات" في انقلاب سيارتهم

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مصراوي Masrawy

إصابة 4 من لاعبي "دمنهور لكرة الصالات" في انقلاب سيارتهم

01:49 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

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البحيرة - أحمد نصرة:
أصيب 4 من لاعبي نادي ألعاب دمنهور لكرة الصالات، إثر انقلاب سيارتهم على الطريق الزراعي، بالقرب من مركز كفر الدوار، عقب عودتهم من أداء التمرين بالنادي.

وانقلبت السيارة الخاصة، وهي خاصة بأحد أعضاء الفريق، بعد اصطدامها بسيارة نقل، ما أسفر عن إصابة: محمد سعيد سامبو، وأحمد رامبو، وعزالدين جمال، وعمرو صديق.

نُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحرر محضر بالواقعة.

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مصراوي Masrawy

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