سوهاج| والد طالب بالابتدائي يتهم مشرف نشاط بكسر ذراع نجله

سوهاج - عمار عبد الواحد:

اتهم والد طالب بالمرحلة الابتدائية مشرف نشاط في مدرسة "الثورة الابتدائية" التابعة لإدارة سوهاج التعليمية بالاعتداء البدني على ابنه التلميذ بالصف الخامس، ما تسبب في كسر بذراعه.

وحرر والد الطالب محضرًا في قسم ثان مدينة سوهاج حمل رقم 7095 جنح ثان سوهاج لسنة 2017، جاء به أن "ع. ف" مشرف نشاط بمدرسة "الثورة الابتدائية" اعتدى بالضرب على الطالب حسام الدين محمد شعبان بـ "زجاجة مياه (زمزمية) قبل أن يصفعه ويركله ما أدى إلى ارتطام الطفل بحائط السبورة وينتج عن ذلك كسر في ذراعه الأيسر"، موضحًا أن الاعتداء "كان تأديبًا عنيفًا للطالب على مزاحه مع زملائه داخل الفصل حال مرور الأول من أمام الفصل في الفترة ما بين الحصص".

وفي السياق، حاول "مصراوي" التواصل مع محمد حسام الدين وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور عمرو شلتوت مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج لتوضيح الأمر، إلا أن كلاهما لم ييجيبان على الاتصالات المتكررة.​