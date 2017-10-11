جمال عبد الحميد: هدف مجدي عبد الغني ظلم جيل مونديال 90

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قال جمال عبد الحميد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، ، إن فرحة المصريين الآن بتأهلنا لكأس العالم 2018، ليس للصعود وإنما التخلص من هدف مجدي عبد الغني.

وأضاف «عبد الحميد»، في تصريحاته لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أنه كان كابتن المنتخب في مباراة مصر وهولندا في كأس العالم 1990، موضحًا أن مكافأة الوصول إلى كأس العالم 90 كانت 20 ألف جنيه عبارة عن شهادات استثمار تم صرفها بعد 6 أشهر.

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وأضاف قائد منتخب مصر في كأس العالم أن "هدف عبد الغني في هولندا بكأس العالم 90 أسعدنا في البداية ولكن شعرنا بالملل بعدها لكثرة الحديث عنه"، موضحا أن اللاعبين الذين شاركوا في البطولة لم يأخذوا حقهم، لأنه اختزله كله في هدف مجدي عبد الغني.