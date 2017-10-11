أخبار عاجلة

تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

جمال عبد الحميد: هدف مجدي عبد الغني ظلم جيل مونديال 90

Google+ Print
جمال عبد الحميد: هدف مجدي عبد الغني ظلم جيل مونديال 90 جمال عبد الحميد: هدف مجدي عبد الغني ظلم جيل مونديال 90

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال  جمال عبد الحميد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، ، إن فرحة المصريين الآن بتأهلنا لكأس العالم 2018، ليس للصعود وإنما التخلص من هدف مجدي عبد الغني.

وأضاف «عبد الحميد»، في تصريحاته لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN،  أنه كان كابتن في مباراة وهولندا في 1990، موضحًا أن مكافأة الوصول إلى كأس العالم 90 كانت 20 ألف جنيه عبارة عن شهادات استثمار تم صرفها بعد 6 أشهر.

شاهد أيضا

وأضاف قائد منتخب مصر في كأس العالم أن "هدف عبد الغني في هولندا بكأس العالم 90 أسعدنا في البداية ولكن شعرنا بالملل بعدها لكثرة الحديث عنه"، موضحا أن اللاعبين الذين شاركوا في البطولة لم يأخذوا حقهم، لأنه اختزله كله في هدف مجدي عبد الغني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة