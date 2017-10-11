اليوم.. نظر طعن زوج حفيدة حسين سالم على حكم طلاقها

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من عمر رفعت زوج "دنيا خالد"، حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، على الحكم الصادر من محكمة الأسرة بمصر الجديدة بتطليقها طلقة بائنة، لاستحكام الخلاف والنفور.

كانت محكمة الأسرة بمصر الجديدة قضت بقبول اعتراض حفيدة رجل الأعمال حسين سالم على إنذار الطاعة الذي أقامه ضدها زوجها، بحجة أنها تركت مسكن الزوجية ولم تعد رغم محاولاته وعدم الاعتداد به، علاوة على قبول طلبها العارض بتطليقها لاستحكام النفور والخلاف مع زوجها.