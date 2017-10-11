صورة وخبر: كتالونيا بين حلم الاستقلال وإحباط "شعب"

كتب - عبدالعظيم قنديل:

انعكس خطاب رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون على سكان مقاطعة كتالونيا الإسبانية، حيث ظهرت انفعالات متباينة بين مؤيدي الانفصال والمعارضين.

وتوقع كثيرون أن يقوم بوتشيمون بإعلان من جانب واحد لينفصل الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي عن إسبانيا بعد نتائج الاستفتاء، لكنه فوض البرلمان لإعلان الاستقلال بشكل رسمي، لإفساح المجال من أجل إجراء حوار مع الحكومة الإسبانية.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد كتالونيا الحكومي، في يوليو الماضي فإن 41.1٪ من سكان الإقليم يريدون الاستقلال في حين يعارضه 49.4 ٪.

وأوضح بوتشيمون، خلال كلمته أمام البرلمان الإسباني -مساء اليوم الثلاثاء، أن الاستفتاء تم إجرائه تحت ظروف قاسية، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسبانية حاولت إثارة الذعر بين الكتالونيين.

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت السلطات الكتالونية إن أكثر من 2.2 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء من مجموع 5.3 مليون ناخب مسجل.

وأضافت السلطات أن نحو 90% من الناخبين أيدوا الاستقلال.