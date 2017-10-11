«نظارة أجاي وغياب السعيد».. أبرز مشاهد احتفالية الأهلي بالصعود للمونديال

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أقام النادي الأهلي احتفالية للاعبيه والجهاز الفني للمُنتخب بمناسبة التأهل إلى كأس العالم روسيا 2018، بعد الفوز على الكونغو بهدفين مُقابل هدف، وهو ما ضمن للمنتخب الوطني صدارة المجموعة الخامسة والتأهل مُباشرة للمونديال.

وحضر الاحتفالية مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، وكامل زاهر أمين الصندوق، وعماد وحيد عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، كما تواجد في الاحتفال كل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومسؤولو اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

ويستعرض لكم «التحرير» أبرز مشاهد احتفالية الأهلي..

- خمسة جنيهات فضة

قام النادي الأهلي بتسليم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر دروع تذكارية وخمس جنيهات فضة.



- غياب السعيد

وشهدت الاحتفالية غياب عبد الله السعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

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ولم يحضر اللاعب الاحتفالية بسبب أنه خضع لجلسات استشفائية في الجيم قبل انطلاق مران الفريق وغادر بعدها.

وتسلم عماد متعب، قائد القلعة الحمراء، الجائزة والتي وزعها النادي الأهلي على جهاز المنتخب ولاعبي الأهلي الدوليين.

- نظارة أجاي

وفي لقطة طريفه فور المنادة على اسم مروان محسن، مهاجم الفريق للخروج لاستلام الجائزة، أبلغ لاعبو الأهلي النيجيري جونيور أجاي، للخروج والتكريم بدلًا من زميله "مروان" واستلام الجائزة.

وتغيب مروان محسن عن الاحتفالية بسبب أن اللاعب سافر لألمانيا لإنهاء الفحوصات الطبية، الخاصة بعملية الرباط الصليبي، تمهيدًا لعودته للملاعب.