أبو ريدة: أنا مكسوف إن مكافأة لاعبي المنتخب مليون ونصف بس (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه يشعر بالحزن من تطرق البعض للحديث عن مكافأة لاعبي المنتخب الوطني بعد التأهل لكأس العالم روسيا 2018.

وأضاف أبو ريدة، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة ON Ent، أن لاعبي المنتخب تسببوا في إسعاد أكثر من 100 مليون مواطن مصري، معلقًا: «المنتخب السعودي منح كل لاعب 5 مليون ريال، لما آجي أنا أقول مليون ونصف أبقى مكسوف».

وأوضح رئيس الجبلاية، أن قيمة مكافآت اللاعبين يتحملها الرعاة ورجال الأعمال والمحبون، وليست من خزينة الدولة.

