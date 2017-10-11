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أبو ريدة يكشف موقفه من الإطاحة بـ«كوبر» قبل مونديال روسيا

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أبو ريدة يكشف موقفه من الإطاحة بـ«كوبر» قبل مونديال روسيا أبو ريدة يكشف موقفه من الإطاحة بـ«كوبر» قبل مونديال روسيا

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه لا يفكر إطلاقًا في الإطاحة بالأرجنتيني هيكتور المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد التأهل رسميًا لكأس العالم المقرر إقامته بروسيا العام المقبل.

وقال أبو ريدة، في تصريحات تليفزيونية، إنه يثق تمام الثقة في الأرجنتيني كوبر، خاصة أن الأخير كان لديه هدف واحد وضعه نصب عينيه وهو التأهل للمونديال، حتى نجح في تحقيقه.

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وأضاف أبو ريدة، أن كوبر مستمر مع الوطني، حتى انتهاء المشاركة في ، والحديث عن تغييره قبل المشاركة في المونديال، عارِ تمامًا من الصحة.

وواصل رئيس الجبلاية تصريحاته أنه لم يفكر في تغيير أي فرد من الجهاز الفني، خاصة أن الجميع أدى دوره على أكمل وجه، وقدم مجهودًا كبيرًا مع جيل جديد من اللاعبين، حتى حققوا الهدف المراد تحقيقه بالتأهل للمونديال.

كان المنتخب الوطني قد تأهل لمونديال 2018 بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد الماضي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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التحرير

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