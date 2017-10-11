أبو ريدة يكشف موقفه من الإطاحة بـ«كوبر» قبل مونديال روسيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه لا يفكر إطلاقًا في الإطاحة بالأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد التأهل رسميًا لكأس العالم المقرر إقامته بروسيا العام المقبل.

وقال أبو ريدة، في تصريحات تليفزيونية، إنه يثق تمام الثقة في الأرجنتيني كوبر، خاصة أن الأخير كان لديه هدف واحد وضعه نصب عينيه وهو التأهل للمونديال، حتى نجح في تحقيقه.

شاهد أيضا

وأضاف أبو ريدة، أن كوبر مستمر مع المنتخب الوطني، حتى انتهاء المشاركة في كأس العالم، والحديث عن تغييره قبل المشاركة في المونديال، عارِ تمامًا من الصحة.

وواصل رئيس الجبلاية تصريحاته أنه لم يفكر في تغيير أي فرد من الجهاز الفني، خاصة أن الجميع أدى دوره على أكمل وجه، وقدم مجهودًا كبيرًا مع جيل جديد من اللاعبين، حتى حققوا الهدف المراد تحقيقه بالتأهل للمونديال.

كان المنتخب الوطني قد تأهل لمونديال روسيا 2018 بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد الماضي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.