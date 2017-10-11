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تفاصيل ضبط سكرتير نائب محافظ الجيزة متلبسًا في قضية رشوة جنسية

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مصراوي Masrawy

تفاصيل ضبط سكرتير نائب محافظ الجيزة متلبسًا في قضية رشوة جنسية

12:08 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

تفاصيل ضبط سكرتير نائب محافظ الجيزة متلبسًا في قضية رشوة جنسية

محافظة الجيزة

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل الإيقاع بسكرتير نائب محافظ الجيزة لاتهامه بقضية رشوة جنسية.

البداية كانت مع بلاغ تقدمت به سيدة تدعى "إلهام"، تتهم "هيثم م." بسكرتير نائب محافظة الجيزة، بأنه طلب منها رشوة جنسية؛ مقابل استصدار قرارا بإزالة المباني المقامة على قطعة أرض متنازع عليها قضائيا بينها وأشقاء زوجها بطريق أسيوط الزراعي بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

أمر اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أكدت تحرياته صحة البلاغ، وأن المتهم اعتاد طلب ذلك من السيدات اللاتي يترددن على ديوان المحافظة.

تم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل كافة اللقاءات والأحاديث، وبالعرض على نيابة العمرانية أمرت بضبط وإحضار المتهم.

واليوم، طلب المتهم من مقدمة البلاغ لقاءها بمكتبه لاطلاعها على الأوراق الخاصة بها، وأثناء تواجدهما سوياً، طلب منها التوجه إلى شقة بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور لمعاشرتها جنسياً، وتم ضبطه عقب تصويره وتسجيل المحادثة.

وبمواجهته، أقر بصحة التحريات، واعترف بارتكاب ما هو منسوب إليه بموجب التسجيلات، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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