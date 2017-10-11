القبض على سكرتير نائب محافظ الجيزة في قضية رشوة جنسية
القبض على سكرتير نائب محافظ الجيزة في قضية رشوة جنسية
11:28 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيز
كتب - محمد شعبان:
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على سكرتير نائب محافظ الجيزة؛ لاتهامه بقضية رشوة جنسية.
وكشفت تحريات مباحث الجيزة أن المتهم "هيثم م."، راود سيدة عن نفسها، وطلب مقابلتها بشقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور لمعاشرتها جنسيا مقابل استصدار قرار بإيقاف الأعمال على قطعة أرض بمركز الحوامدية.
وأمكن ضبط المتهم في أحد الأكمنة بمنطقة فيصل، واقتياده إلى قسم شرطة العمرانية للتحقيق.
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