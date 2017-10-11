نائب يتقدم بمشروع قانون جديد لمحاربة "الشذوذ الجنسي" -(نص كامل)
نائب يتقدم بمشروع قانون جديد لمحاربة "الشذوذ الجنسي" -(نص كامل)
12:22 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017
مجلس النواب المصري
كتب- أحمد علي:
تقدم النائب محمود فريد خميس، بمشروع قانون جديد لمحاربة "الشذوذ الجنسي" والقضاء عليه بعد ما وصفه تفشي الظاهرة.
وقال خميس، في مشروع القانون الذي تقدم به لهيئة المكتب بالبرلمان، إن الهدف منه إدخال تعديلات على قانون العقوبات للحد من انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي والفجور، حيث نص التعديل الجديد على ألا تقل مدة الحبس عن سنتين ولأن تصل الغرامة إلى ٥٠ ألف جنيه بدلا من ٥ آلاف جنيها.
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