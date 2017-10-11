10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بأنه في حال وقوع حرب جديدة على الجبهة الشمالية، فإن سوريا ولبنان سيكونان معا، ورفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم انتقادات واشنطن لبلاده على خلفية توقيف موظفين يعملان لدى القنصلية الأمريكية، كما لم يحدد وزير النقل البريطاني كريس جريلينج موعد رفع الحكومة القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ.

1- ليبرمان: لبنان وسوريا سيشكلان "جبهة واحدة" في حال حصول حرب

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان (أ ف ب)

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بأنه في حال وقوع حرب جديدة على الجبهة الشمالية، فإن سوريا ولبنان سيكونان معا، ولن يكون لبنان وحده على الجبهة.

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2- ميركل: لن أسمح بتعميم الديون داخل منطقة اليورو

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب)

شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة الالتزام داخل منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بالمبادئ الأساسية للمنطقة.

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3- رئيس الوزراء التركي: لا نحتاج "إذنًا" أمريكياً لتنفيذ اعتقالات

رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم (أ ف ب)

رفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم انتقادات واشنطن لبلاده على خلفية توقيف موظفين يعملان لدى القنصلية الأمريكية، قائلا إن أنقرة لا تحتاج إلى موافقة أمريكية للقيام بذلك فيما تصاعدت حدة السجال الدبلوماسي بين البلدين.

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4- قرقاش: على قطر أن تنبذ الإرهاب لاستضافة كأس العالم

وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش (أ ف ب)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 تتوقف على ما إذا كانت الدوحة ستتخلى عن سياساتها "الداعمة للإرهاب والتطرف".

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5- رئيس إقليم كتالونيا: "إسبانيا" أثارت الذعر خلال الاستفتاء

رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون (أ ف ب)

أكد كارليس بوتشيمون، رئيس إقليم كتالونيا، على أن نحو نصف مليون شخص لم يتمكنوا من التصويت في استفتاء انفصال الإقليم عن إسبانيا.

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6- رئيس الوزراء العراقي: العام الحالي سيشهد نهاية تنظيم داعش في العراق

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن القوات المشتركة العراقية حررت مناطق لم تصل إليها أية قوة عسكرية منذ عهد النظام السابق، مشيرا إلى أن العام الحالي سيشهد نهاية تنظيم "داعش" في العراق.

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7- جابريل: تطور العلاقات الألمانية الإسرائيلية "معجزة"

زيجمار جابريل وزير الخارجية الألماني (أ ف ب)

قال زيجمار جابريل وزير الخارجية الألماني إنها " معجرة تقريبا" أن تتطور العلاقات الألمانية الإسرائيلية بمثل هذه القوة وذلك على الرغم من جرائم الهولوكوست.

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8- وزير النقل البريطاني: لم نتخذ بعد قرار استئناف الطيران إلى شرم الشيخ

وزير النقل البريطاني كريس جريلينج (أ ف ب)

أكد موقع "فلايت جلوبال"، المعني بصناعات مجال الطيران والفضاء، أن وزير النقل البريطاني كريس جريلينج لم يُحدد موعد رفع الحكومة القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ.

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9- أردوغان: أعتقد أننا سنورد الغاز إلى صربيا في أقرب وقت

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الراهنة لصربيا، بتوصيل فرع من خط الغاز الروسي (تيركيش ستريم) إلى الدولة الواقعة في منطقة البلقان.

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10- وزير دفاع تونس: تركيب منظومة مراقبة إلكترونية بالتعاون مع أمريكا

وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي

قال وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير القدرات العملياتية لجيش البحر (البحرية التونسية).

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