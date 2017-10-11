الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف قرض بقيمة 200 مليون يورو لتونس

تونس - (أ ش أ)

وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء، على صرف القسط الأول من قرض بقيمة 200 مليون يورو (583 مليون دينار) لتونس، وذلك في إطار البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي هناك، حيث تقدر القيمة الإجمالية للقرض بـ 500 مليون يورو (ما يعادل مليار و460 مليون دينار) سيتم صرفها على ثلاثة أقساط.

وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والجنائية "بيار موسكوفوسكي" أن القرض الممنوح لتونس يعكس عزم أوروبا على دعم الانتعاشة الاقتصادية هناك، مشيرا إلى أن البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي في تونس والذي صادق عليه البرلمان الأوروبي عام 2016، تم اقتراحه في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت تونس خلال عام 2015، ما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي للبلاد حينها.

ومن المقرر أن يتم صرف القسطين الثاني والثالث من البرنامج (150 مليون يورو لكل قسط)، خلال شهر يناير من عامي 2018 و2019، وذلك استنادا لمدى التزام تونس بعدد من الشروط فيما يتعلق بالسياسة المتبعة في تصحيح الموازنة وتحسين الإجراءات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية ومناخ الأعمال في البلاد.