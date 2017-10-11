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البرتغال تخطف بطاقة التأهل لكأس العالم في الجولة الأخيرة

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البرتغال تخطف بطاقة التأهل لكأس العالم في الجولة الأخيرة البرتغال تخطف بطاقة التأهل لكأس العالم في الجولة الأخيرة

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تمكن المُنتخب البُرتغالي من تحقيق فوز صعب على تويتر بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في .

وأحرز هدفي البُرتغال يوهان ديورو الهدف الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 من الشوط الأول، قبل أن يُعزز اندريه سيلفا تقدم فريقه في الدقيقة 57 من اللقاء ويحسم التقدم رسميًا على ملعب «دا لوز» بلشبونة.

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بتلك النتيجة تأهل منتخب البرتغال رسميًا لكأس العالم، بعد تصدره المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن سويسرا، التي تأهلت بدورها للمُلحق الأوروبي.

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التحرير

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