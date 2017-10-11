رسميا.. فرنسا تتأهل للمونديال بأقدام جريزمان وجيرو (فيديو)

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

فاز منتخب فرنسا على نظيره روسيا البيضاء، بهدفين مقابل هدف وحيد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فرنسا، ضمن الجولة الأخيرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

نجح منتخب الديوك، عن طريق أنطونيو جريزمان في الدقيقة 27، ثم بعدها بـ6 دقائق أضاف جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يقلص أنطون ساروكا النتيجة بهدف لروسيا في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

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بهذا الفوز، تصدر منتخب الديوك الفرنسية المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة ليصعد رسميًا لمونديال روسيا، بينما توقف رصيد روسيا البيضاء عند 5 نقاط في المركز الخامس.