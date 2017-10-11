«وجه جديد وعائد بعد غيبة».. تعرف على المنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا حتى الآن

التحرير

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كتب- كريم قماح و عاصم سلامة

حقق المنتخب الوطنى إنجازاً تاريخياً بصعود إلي نهائيات كأس العالم روسيا2018، بعد غيأب 28 عام عقب تصدره المجموعة الخامسة برصيد12 من 5 مباريات وبفارق 4 نقاط عن أوغندا الوصيف، ليضمن الفراعنة مقعد بمونديال روسيا المقبل.

وإقتربت الكثير من المنتخبات من حسم بطاقات التأهل للمونديال، ليكتمل المجموعات الثمانية بـ32 فريق، من 6 قارات.

وتستعرض «التحرير» المنتخبات الـ19 الذن ضمنو الصعود ليتبقى 13 مقعد يتنافس عليها25 منتخب.

البداية من قارة أوروبا والتى صعدا منها كلاً من :-

البرتغال - أسبانيا- المانيا - فرنسا - إنجلترا - صربيا - إيسلندا - بولندا - بلجيكا - روسيا البلد المضيف

قارة أفريقيا

مصر - نيجريا - ويتبقى 3 مقاعد للقارة الأفريقية يتنافس عليها كلاً من « تونس - الكونغو الديمقراطية» «المغرب - كوت ديفوار» «السنغال - بوركينا فاسو - الراس الأخضر»

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البرازيل فقط - و يتبقى 3 مقاعد ونصف بموجب 3 مقاعد تأهل مباشر والنصف مقعد يخوض مباراة فاصلة امام نيوزلاندا

امريكا الشمالية

المكسيك - كوستاريكا - وامريكا فى المركز الثالث وتواجة استراليا بالملحق العالمى.

الكونكا كاف

تناف بنصف مقعد وفاز به نيوزلاند ويلعب امام المركز الخامس بقارة امريكا الجنوبية