«وجه جديد وعائد بعد غيبة».. تعرف على المنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا حتى الآن

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كتب- كريم قماح و عاصم سلامة
حقق المنتخب الوطنى إنجازاً تاريخياً بصعود إلي نهائيات كأس العالم روسيا2018، بعد غيأب 28 عام عقب تصدره المجموعة الخامسة برصيد12 من 5 مباريات وبفارق 4 نقاط عن أوغندا الوصيف، ليضمن الفراعنة مقعد بمونديال روسيا المقبل.
وإقتربت الكثير من المنتخبات من حسم بطاقات التأهل للمونديال، ليكتمل المجموعات الثمانية بـ32 فريق، من 6 قارات.
وتستعرض «التحرير» المنتخبات الـ19 الذن ضمنو الصعود ليتبقى 13 مقعد يتنافس عليها25 منتخب.
البداية من قارة أوروبا والتى صعدا منها كلاً من :-
البرتغال - أسبانيا- المانيا - فرنسا - إنجلترا - صربيا - إيسلندا - بولندا - بلجيكا - روسيا البلد المضيف
قارة أفريقيا
مصر - نيجريا - ويتبقى 3 مقاعد للقارة الأفريقية يتنافس عليها كلاً من « تونس - الكونغو الديمقراطية» «المغرب - كوت ديفوار» «السنغال - بوركينا فاسو - الراس الأخضر»
قارة اسيا
السعودية - كوريا الجنوبية - إيران - اليابان- ويخوض المنتخب الاسترالي الملحق العالمى مع ثالث قارة امريكا الشمالية «الولايات المتحدة»
امريكا الجنوبية
البرازيل فقط - و يتبقى 3 مقاعد ونصف بموجب 3 مقاعد تأهل مباشر والنصف مقعد يخوض مباراة فاصلة امام نيوزلاندا
امريكا الشمالية
المكسيك - كوستاريكا - وامريكا فى المركز الثالث وتواجة استراليا بالملحق العالمى.
الكونكا كاف
تناف بنصف مقعد وفاز به نيوزلاند ويلعب امام المركز الخامس بقارة امريكا الجنوبية