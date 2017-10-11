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إخماد حريق بمخلفات داخل محطة توزيع الكهرباء في السويس

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مصراوي Masrawy

إخماد حريق بمخلفات داخل محطة توزيع الكهرباء في السويس

12:14 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

إخماد حريق بمخلفات داخل محطة توزيع الكهرباء في السويس

ارشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية في السويس، على حريق في مخلفات بمحطة توزيع الكهرباء بعتاقة، ولم يسفر الحريق عن أي ضحايا أو إصابات أو أي خسائر بالمحطة.

تلقت غرفة الدفاع المدني بلاغا من إدارة المحطة بنشوب حريق في مخلفات داخل محطة توزيع الكهرباء، وعلى الفور وجه العميد محمد نبيل مدير إدارة الدفاع المدني إلى موقع البلاغ. وتمكن أفراد الدفاع المدني من محاصرة النيران، وتبين أن الحريق شبّ ببعض المخلفات التي تجمعت بفعل الرياح، وساهم في زيادة النيران وجود إطارات سيارات متهالكة بمنطقة تجمع المخلفات بين محولات التوزيع.

وبعد إتمام السيطرة على الحريق، وجه اللواء محمد جاد مدير امن السويس بتحرير محضر بالواقعة، ورفع تقرير عن مستوى الأمن الصناعي والميداني بالمحطة وما إذا كان هناك خطة للسيطرة على الحرائق من عدمه.

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