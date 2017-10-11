مصدر أمني يكشف حقيقة تعذيب محبوسين داخل قسم شرطة ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف مصدر أمني مطلع بمديرية أمن بورسعيد، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعذيب محبوسين على ذمة قضايا داخل قسم شرطة المناخ.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لمصراوي، أنه أثناء إجراء ضباط قسم شرطة المناخ التفتيش الدوري واليومي للحجز، لضبط أي ممنوعات أحدث المتهم "محمد ص."، المحبوس بالقسم في قضية شروع في قتل، حالة هياج وشغب داخل الحجز، بمعاونة آخرين لمنع عملية التفتيش، فحاول أفراد الأمن السيطرة على الموقف، فأخرج المتهم "موس" كان يخفيه وأصاب أمين شرطة في وجهه بجرح قطعي بطول 7 سنتيمتر.

وأكد المصدر على أن الوضع استدعى ووفقًا للقانون قيام قوات قسم الشرطة باستخدام القوة للسيطرة على الشغب داخل الحجز وضبط "الموس" بحوزة المتهم.

وتم تحرير محضر رقم 5869 لسنة 2017 جنح المناخ بالواقعة، وقامت النيابة بمباشرة التحقيقات.