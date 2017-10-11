كهرباء الأقصر تنتهي من تنفيذ المرحلة الخامسة في خطة تحسين الشبكة

الأقصر - (أ ش أ)

أعلن وكيل وزارة الكهرباء ورئيس قطاع التوزيع بالأقصر، المهندس حجاج عبده، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الخامسة من خطة تحسين أداء الشبكة الكهربية في المحافظة، بتكلفة حوالي 1.25 مليون جنيه، عن طريق تدعيم بعض المناطق بمحولات القدرة وتزويد أخرى بمحولات ذات طاقات أعلى لاستيعاب زيادة الأحمال.

وقال وكيل وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي في إطار جهود قطاع توزيع كهرباء الأقصر لتحسين أداء الشبكة الكهربية، وتقديم خدمة جيدة لجموع المواطنين، وتنفيذا لتعليمات وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر ومحافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، وبعد موافقة المهندس رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء على اعتماد الخطة الاستثمارية لقطاع توزيع كهرباء الأقصر للعام المالي 2017 /2018.

وأشار المهندس حجاج عبده إلى أن المرحلة الخامسة تم تنفيذها في 5 مراكز على مستوى المحافظة وهي: أولا، مركز ومدينة الطود، حيث تم رفع قدرة محول كهرباء المجلس القبلي من 200 إلى 300 كيلو فولت، كما تم رفع قدرة محول المجلس البحري من 300 إلى 500 كيلو فولت امبير.

أما الموقع الثاني فهو مركز ومدينه البياضية، حيث تم رفع قدرة محول النجاحره من 300 إلى 500 كيلو فولت امبير.. وثالثا، مركز ومدينه الزينية، حيث تم رفع قدرة محول الإدريسي 2 من 100 إلى 200 كيلو فولت امبير... ورابعا، مركز و مدينه إسنا، حيث تم رفع قدرة محول الكلاحين بالشعب من 63 إلى 100 كيلو فولت امبير، كما تم رفع قدرة محول العسكري بالعضايمة من 100 إلى 200 كيلو فولت امبير.

وأخيرا، مركز ومدينه القرنة، حيث تم رفع قدرة محول أحمد حسين بحاجر الأقالته من 200 إلى 300 كيلو فولت امبير. كما تم رفع قدرة محول نجع حسان بالغربي قامولا من 100 إلى 200 كيلو فولت امبير.