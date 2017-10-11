القمامة كابوس يطارد أهالى «مساكن حجازي» في شبرا الخيمة

التحرير

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باتت مشكلة القمامة بمثابة كابوس يطارد أهالى منطقة مساكن حجازى بشبرا الخيمة في القليوبية، والتى لا يفصلها سوى بضع خطوات عن حي غرب التابعة له، إذ يعاني الأهالي من تراكم أكوام القمامة وخاصة بشارع المقابر ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات التي تهدد بإصابتهم بأمراض الحساسية المزمنة وغيرها من الأوبئة.

قال أشرف محمود، أحد الأهالى، إن المكان أصبح مستنقعا لتراكم القمامة والمخلفات دون اهتمام الحي أو المجلس برفعها، ويتوافد النباشون على المكان باستمرار لاستخراج الخردة والبلاستيك من القمامة بعد بعثرتها ما يخلق روائح كريهة ومنظرا بشعا، مضيفًا: «مش عارفين نفتح بلكونات ولا شبابيك من الريحة والمنظر المقرف ده».

والتقط على عبدالجليل أطراف الحديث، وأوضح أنهم يضطرون للتخلص من القمامة المليئة بالمخلفات والحيوانات النافقة عن طريق حرقها بسبب تراكمها وتتصاعد منها الأدخنة السامة، مما يعرضهم للإصابة بأمراض حساسية الصدر وأمراض الجهاز التنفسى، ولاسيما الأطفال وكبار السن.

«أرجوكم أنقذوا المنطقة من هذه المأساة».. بهذه العبارة عبر تيسير نصير، أحد أهالى منطقة مساكن حجازى، عن حجم المعاناة وخاصة أن شارع المقابر الممتلئ بالقمامة يمر منه طلاب العديد من المدارس وأيضا المواطنين وصولا إلى مستشفى النيل وقسم الشرطة.

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وتساءل: «هل دور الحى يقتصر على جمع القمامة من الشوارع الرئيسية فقط وترك الجانبية»، مناشدًا المسؤولين سرعة إنقاذ المنطقة من هذا الوباء.

من جانبه، قال محمد محمود مساعد رئيس حى غرب شبرا الخيمة، لـ"التحرير"، إن المنطقة عادةً ما تشهد تراكم القمامة بشكل كبير بسبب المتعهد وسلوك المواطنين.

ولفت محمود إلى أن ترك المكان لوردية واحدة يخلق هذا المنظر مؤكدًا أنه سيرسل سيارات الحى لرفعها فى الصباح، متابعا بقوله: «هنشيلها بكرة وننضف المكان تماما».