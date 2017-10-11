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طارق توفيق: القاهرة لن تتحمل الزيادة السكانية المستمرة

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طارق توفيق: القاهرة لن تتحمل الزيادة السكانية المستمرة طارق توفيق: القاهرة لن تتحمل الزيادة السكانية المستمرة

التحرير

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انتقد طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، سياسة التوسع في المشروعات الإسكانية في القاهرة الكبرى بشكل عشوائي، موضحًا: «هذا يؤثر على خصائص السكان، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تكدس سكاني أكثر».

وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «TEN»، الثلاثاء، أنه يجب إعادة توطين المواطنين في مناطق جديدة بعيدة عن القاهرة والمحافظات المطلة على نهر النيل، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى استثمارات هائلة، ووقت طويل لكي ينفذ.

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وتابع: «القاهرة لن تتحمل الزيادة السكانية المستمرة على المدى الطويل»، موضحًا أنه يوجد 50 شخصًا في المتر المربع الواحد في القاهرة، لافتا إلى أن القاهرة الكبرى يقطنها ويدخلها يوميا 30 مليون شخص.

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التحرير

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